Инициатива Булановой о надбавках для пенсионеров нашла поддержку у певца Охочинского

Эстрадный певец Юрий Охочинский поддержал инициативу артистки Татьяны Булановой о надбавках для петербургских пенсионеров.

Буланова, выдвинувшая свою кандидатуру на выборы депутатов Заксобрания Петербурга от партии "Родина", выступает с предложением ввести "Ленинградскую надбавку". Проект направлен на увеличение пенсий пожилых жителей Петербурга.

"К идее повысить пенсии петербуржцам отношусь хорошо, как к ней еще можно относиться? Конечно, это необходимо сделать, и абсолютно Таня права", — заявил Охочинский в беседе с изданием "Слово и Дело".

Но артист считает, что политическая система очень тяжелая. Как следствие, Буланову может ожидать колоссальное давление, для противостояния которому нужно обладать железной хваткой. По словам Охочинского, певица является очень мягкой и интеллигентной женщиной.

Буланова ранее записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросила разобраться в ситуации и обеспечить всем участникам равные условия на выборах. Памфилова прокомментировала слова певицы, пообещав направить в Петербург группу представителей Центризбиркома для изучения проблемы.