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Минобрнауки готово изменить текст рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19

/ Обновлено: 10 августа 2021 14:41
Минобрнауки готово изменить текст рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19

Рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции студентов российских высших учебных заведений готовы скорректировать в Минобрнауки РФ.

Об этом сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев. Есть трактовки, которые необходимо переработать и дополнить разъяснениями. Чтобы не было радикальных толкований, в министерстве готовы внести изменения в методические рекомендации по коронавирусу.

Минобрнауки ранее выступило против деления студентов на привитых и непривитых. Учащимся вузов должны предоставлять равные права, передает телеканал "360".