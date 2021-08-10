«Биомусор»: Ирина Фарион оскорбила украинскую спортсменку за объятия с россиянкой

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион раскритиковала свою соотечественницу, легкоатлетку Ярославу Магучих. Гнев Фарион вызвал снимок, который украинская спортсменка сделала на Олимпиаде в Токио, — она сфотографировалась с коллегой из России Марией Ласицкене.

В эфире телеканала NTA Фарион возмущенно заявила, что своей «выходкой» Магучих поддержала мнение президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские едины.

«Она ​​на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад», — высказалась экс-депутат.

Поведение украинской спортсменки Фарион посчитала аморальным и диким, а российскую легкоатлетку безосновательно назвала «убийцей».

Ласицкене на Олимпийских играх в Токио завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, а ее коллега из Украины Магучих взяла «бронзу». После соревнования девушки обнялись, держа в руках флаги (у российской спортсменки вместо триколора было знамя сборной).

Получившийся снимок вызвал огромный резонанс на Украине. В социальных сетях на Магучих посыпались угрозы и оскорбления, а замминистра обороны Украины Анна Маляр потребовала спортсменку явиться в ведомство и объяснить свой поступок.