Представители афганской диаспоры в медиацентре "Патриот" расскажут о ситуации в республике

Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию с представителями афганской диаспоры в России, где обсудят ситуацию в исламской республике.

Участники мероприятия в пресс-центре "Патриот" поговорят о перспективах развития Афганистана в нынешней ситуации. Они также ответят на вопрос, есть ли шанс у республики выбраться из хаоса, который царит в стране уже практически полвека, передает Федеральное агентство новостей.

На пресс-конференции выступят председатель контрольно-ревизионной комиссии "Единого афганского центра" Хосас Абдул Матин и председатель правления РОО "Единый афганский центр" Мохаммед Наим Голь. Кроме того, по видеосвязи к мероприятию подключатся представители афганской диаспоры из разных регионов Российской Федерации.

Прямой эфир пройдет здесь.