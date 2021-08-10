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Кадыров получил удостоверение кандидата на выборах главы Чечни

/ Обновлено: 10 августа 2021 14:23
Кадыров получил удостоверение кандидата на выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров баллотируется от фракции "Единая Россия" на очередной срок. Удостоверение кандидата ему вручил глава чеченской избирательной комиссии Умар Байханов.

Выборы в Чечне пройдут 19 сентября. По итогам голосования будут определены будущий глава региона и руководители местных законодательных органов.

Рамзан Кадыров возглавляет северокавказскую республику уже более 14 лет. Также ему принадлежит рекорд по набранным голосам на прямых выборах главы региона с 2000 года. Так, в 2016-м за Кадырова отдали свои голоса 97% избирателей.