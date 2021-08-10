ФБК и ФЗПГ попали в список террористов после признания запрещенными

Информация о внесении ФБК1 и ФЗПГ1 в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, появилась на сайте Росфинмониторинга во вторник.

Так, в список внесены "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистские организации, запрещенные в России). Оба фонда были ликвидированы по решению суда.

Ранее Минюст РФ внес два данных фонда, а также штабы Навального3 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в перечень запрещенных организаций.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

3 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны