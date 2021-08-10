«Хорошее дело»: актриса Волкова поддержала «Ленинградскую надбавку» Булановой

Актриса театра и кино Ольга Волкова поддержала инициативу певицы, кандидата в депутаты Госдумы от партии «Родина» Татьяны Булановой о пенсионной надбавке жителям Северной столицы. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» народная артистка РФ посетовала на то, что сегодня большинство российских пенсионеров живет в бедности.

«Это было бы здорово, потому что Питер нищенствует совершенно. С одной стороны, дело хорошее, честное, но будет ли это или нет на самом деле — я не знаю. Но знаю многих артисток, у которых слово с делом не расходится», — заявила Волкова.

Собеседница издания, известная по роли бабушки Антонины Семеновны в ситкоме «Папины дочки», пожаловалась на то, что, несмотря на большой трудовой стаж, ее пенсия сегодня составляет лишь 23 тысячи рублей. В этом году исполняется 65 лет, как Волкова работает в театре.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Пенсия у меня 23 тысячи. Я с 17 лет плачу в Пенсионный фонд деньги. Где эти деньги? Куда они делись? Ужас в том, что так мы все живем. У нас украли деньги. У всех стариков. Я сама живу ниже плинтуса и ни в какие партии не вступаю, потому что у актеров есть правило, по крайней мере, у меня: надо отвечать за свои слова», — констатировала Волкова.

В качестве ключевого пункта своей предвыборной программы Буланова поставила проект «Ленинградская надбавка», который предполагает поддержку пожилых петербуржцев в размере 10 тысяч рублей в месяц.

Однако, по словам певицы, которая намерена бороться и за место в ЗакСе Петербурга, местные власти пытаются «ставить палки в колеса» ей и партии «Родина», запрещая проводить предвыборную агитацию и рассказывать о своей инициативе для пенсионеров.

В видеообращении к главе ЦИК Элле Памфиловой она попросила направить в город комиссию, чтобы провести конкурентные выборы с равными условиями для всех кандидатов.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В ответном письме Памфилова пообещала, что ЦИК РФ будет «принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения из Санкт-Петербурга, тщательно в них разбираясь». Обращение было опубликовано в Telegram-канале избиркома.

Памфилова указала, что после выборов 2019 года местному избиркому предложили самораспуститься, чтобы город на Неве получил «достойную» избирательную систему, однако «шанс был упущен».

«Мы даем еще один шанс горизбиркому в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно. А Вам желаю успехов в избирательной кампании!» — подытожила Памфилова.

Выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября 2021 года в единый день голосования. Тогда же состоятся выборы в Госдуму VIII созыва.