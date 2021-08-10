Бандурин поддержал инициативу Булановой о надбавках пенсионерам Петербурга

Комментарий по инициативе кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга Татьяны Булановой о "Ленинградской надбавке" озвучил эстрадный певец, заслуженный артист РФ Николай Бандурин.

Заслуженная артистка России ранее выдвинула свою кандидатуру на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Она баллотируется от политической партии "Родина". Основным пунктом избирательной программы Булановой стала инициатива "Ленинградская надбавка", предполагающая повышение выплат пожилым горожанам.

В комментарии изданию "НьюИнформ" Бандурин заявил, что пенсионерам Петербурга, как и московским, необходимо начислять прибавки, так как это упрощает им жизнь. Также, по его словам, Булановой необходимо "до конца" продвигать свою идею, насколько это возможно.

"Я знаю Таню как очень порядочного и умного человека. Мне ее инициатива нравится. Очень жаль, что ее предложение не нашло отклик среди чиновников, поскольку в Москве есть надбавки пенсионерам", — отметил артист.

Несмотря на то, что проект поддержали более 100 тысяч петербуржцев, местные чиновники его не одобрили. Команде артистки не разрешили разместить в Санкт-Петербурге агитационные баннеры. На фоне этого Буланова записала открытое видеообращение главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой. Кандидат в депутаты попросила обеспечить для всех партий равные условия на предстоящих выборах.

Глава ЦИК накануне отреагировала на видеообращение певицы. Она сообщила, что комиссия разберется в сложившейся ситуации с выборами в городе. Буланова поблагодарила Памфилову за взвешенный и развернутый ответ.