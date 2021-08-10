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Романо раскрыл подробности контракта Месси с "ПСЖ"

/ Обновлено: 10 августа 2021 13:28
Романо раскрыл подробности контракта Месси с "ПСЖ"

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассекретил детали сделки аргентинского форварда Лионеля Месси с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшие часы прилетит в Париж, чтобы заключить двухлетний контракт с "ПСЖ". Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представил Фабрицио Романо. Он утверждает, что годовая зарплата Месси составит 35 миллионов евро.

Аргентинец выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 80 миллионов евро.