Романо раскрыл подробности контракта Месси с "ПСЖ"

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассекретил детали сделки аргентинского форварда Лионеля Месси с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшие часы прилетит в Париж, чтобы заключить двухлетний контракт с "ПСЖ". Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представил Фабрицио Романо. Он утверждает, что годовая зарплата Месси составит 35 миллионов евро.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA