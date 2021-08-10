"Крайне важно": политолог оценил идею Беглова о расширении вестибюля метро "Фрунзенская"

Правительство Санкт-Петербурга заявило о планах расширить три объекта в городе. Такое решение крайне важно, считает политолог Дмитрий Солонников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочего совещания принял решение о начале строительства на трех объектах в городе. Планируется увеличить площадь поликлиники в Невском районе, пожарного депо в Калининском районе и вестибюля станции метро "Фрунзенская".

Все три точки играют серьезное решение в жизни Петербурга, передают слова Солонникова "Невские Новости". В городе проходит активная реконструкция старых станций метро, и "Фрунзенская" на очереди. Некоторое время назад так же была изменена и станция "Горьковская".

"То, что город может сделать для улучшения комфортности поездок на метро — есть возможность увеличить станцию, ее площадь — это прекрасно.", — подчеркнул он.

Увеличение пожарного депо положительно скажется на расширении Калининского района. Благодаря этому решению спасатели смогут держать на территории больше машин для экстренных выездов. Крайне важно и обновление поликлиники, подчеркнул политолог. Все три объекта играют серьезную роль в жизни Петербурга, и их перестройка принесет пользу городу, подвел итоги специалист.