Плотников встал на сторону Булановой, отстаивающей честную предвыборную гонку

Актер Сергей Плотников поддержал певицу Татьяну Буланову, отстаивающую свои права на участие в предвыборной гонке в ЗакС Петербурга.

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР Сергей Плотников высоко оценил инициативу Булановой о надбавках для пенсионеров Северной столицы. Он подчеркнул, что любая прибавка к пенсии для пожилых людей — это всегда хорошо. По его словам, пенсионеры из Москвы получают повышенные выплаты от города, чего достойны и петербуржцы.

Палки в колеса инициативе, по словам самой Булановой, вставляют местные чиновники. Они не только не дают проход "Ленинградской надбавке", которую поддержали свыше 100 тысяч человек, но и негласно запретили агитацию партии "Родина".

"Если ее права нарушены, почему бы их не отстоять? Правильно-правильно она поступает. Другое дело, поддержку бы ей в Законодательном собрании. Без поддержки тяжело. Танюша молодец!" — одобрил актер настойчивость Булановой, которая обратилась в ЦИК.

Призывы певицы разобраться с местными чиновниками услышала глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая направила в город независимую комиссию. Она намерена разобраться детально в происходящем для взвешенного решения по предвыборной гонке в Северной столице.