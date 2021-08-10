Советник президента РФ рассказал, что заставит Белоруссию ощутить давление Запада

Пока Белоруссия опирается на Россию, она способна пережить любое экономическое давление Запада. Об этом «Политике Сегодня» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Так политолог прокомментировал новость о новом пакете санкций, введенных США, Канадой и Великобританией в отношении Минска.

Напомним, под новые ограничения попали 23 официальных лица Белоруссии и 21 организация, в числе которых Национальный олимпийский комитет, госкомпания «Беларуськалий», а также ряд фирм из энергетической и транспортной сфер.

По словам российского эксперта, санкции тем или иным образом повлияют на экономику страны, также как повлияли ограничения Евросоюза, введенные в начале июля. В этой связи Безпалько отметил, что президент Александр Лукашенко лукавил, когда говорил в интервью арабскому телеканалу Sky News Arabia, что Белоруссии санкции не страшны.

«Санкции, которые вводили месяц назад, она затрагивали только ряд предприятий, которые в принципе не отражали полноты продажи и переработки нефтепродуктов и вообще создавались для того, чтобы продавать нефтепродукты через порты Украины. Это очень маленькие объемы, которые не отражают ничего существенного для белорусской экономики», – подчеркнул Безпалько.

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Собеседник «ПС» напомнил, что экономика Белоруссии держится по большей части на производстве и продаже калийных удобрений и нефти. Но даже затронув эти сферы, Западу будет сложно нанести значимый урон бывшей советской республике.

Для того, чтобы «режим Лукашенко», против которого протестуют в Европе и США, по-настоящему ощутил давление, Западу потребуется шантажом заставить партнеров Минска отказаться от покупки белорусских удобрений и нефтепродуктов, считает политолог.

«Если потребителя в Европе заставят отказаться от закупок белорусских удобрений, Литву от транзита этих удобрений, например. Или если заставят Украину и другие страны Европы отказаться от закупок белорусских нефтепродуктов, то, конечно, Белоруссия испытает довольно сильное экономическое давление», – рассудил эксперт.

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При таком сценарии Белоруссия может переориентировать рынок сбыта своей продукции на восточные страны, такие как Индия и Китай. Однако существует вероятность, что и в этих государствах откажутся от закупок под угрозой санкционного давления США и Евросоюза, подчеркнул советник президента РФ. В таком случае пострадает не только Белоруссия, но и ее главный союзник — Россия.

«Это плохо для России, потому что России придется купировать те издержки, которые белорусская экономика и режим будут нести за счет санкций», – отметил политолог.

В том, что санкции США, Канады и Великобритании оставят отпечаток на экономике Белоруссии не сомневается и заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. В то же время эксперт подчеркивает, что такое давление может оказаться неэффективным.

«Белоруссия не капитулирует, в этом я не сомневаюсь. И, кстати, речь идет не о "режиме Лукашенко" [Санкции Запада вводились с такой формулировкой, – Прим. ред.], а о Белоруссии, несмотря на то, что пишут. Гитлер, помнится, тоже воевал со Сталиным, а не с Советским Союзом», – напомнил Шишкин.

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Великобритании, которые запрещают самолетам белорусских авиалиний совершать полеты в королевство, а также ограничивают ввоз ряда товаров. Тогда президент Белоруссии назвал англичан «прихвостнями американцев».