Власти Алании знали о проблемах в больнице, где разорвало трубу кислородной системы

Власти Северной Осетии-Алании были проинформированы о "периодических" снижениях давления кислорода в больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе.

Министр здравоохранения региона Сослан Тебиев доложил о сбоях. По его словам, недостатка кислорода в больнице нет. Однако периодически бывает снижение давления. Глава минздрава республики пообещал решить проблему в ближайшее время.

"Прибыли специалисты из Рязани, они уже осмотрели объект", — добавил Тебиев.

Врио главы Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло призвал не ставить под угрозу жизни граждан и упрекнул ответственных в плохой подготовке к подобной ситуации.

Следственный комитет инициировал проверку в связи с гибелью пациентов в больнице Владикавказа после прорыва кислородной трубы. Трагедия произошла 9 августа с пациентами, которые содержались на аппаратах искусственной вентиляции легких.