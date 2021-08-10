Батов прокомментировал выдвижение Булановой в депутаты петербургского ЗакСа

Пенсионеры Северной столицы должны получать такие же надбавки к пенсиям, как и московские. Об этом в беседе с ФАН заявил режиссер Андрей Батов.

Собеседник издания прокомментировал новость о том, что известная российская певица Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой после недопуска чиновниками из Северной столицы к наружной агитации (плакаты, баннеры) кандидатов от партии "Родина". По словам Батова, речь идет об одном из механизмов общения.

"Почему нет? Так быстрее можно достучаться, заявить о себе, чтобы тебя услышали. Я думаю, это хороший ход", — заявил режиссер.

Он также оценил призыв Булановой к комиссии о недопущении какой-либо дискриминации по этому вопросу.

"Что касается равных прав всех участников политической гонки, безусловно, это верно. По-моему, это один из основополагающих принципов демократических выборов. Надеюсь, этот вопрос будет решен", — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

В завершение Батов отметил, что крайне высоко оценивает проект "Ленинградская надбавка", автором которого стала певица Буланова. Артистка идет на выборы от партии "Родина". Буланова обратилась к Элле Памфиловой с просьбой проконтролировать ход предвыборной гонки в Северной столице. ЦИК удовлетворил обращение.