Гости Медиагруппы "Патриот" обсудят реакцию Прибалтики на учения "Запад-2021"

Эксперты обсудят российско-белорусские учения "Запад-2021", а также попробуют найти ответ на вопрос, стоит ли ждать провокаций со стороны НАТО во время их проведения.

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проводят эфир на тему совместных маневров России и Белоруссии. Эксперты обсуждают, стоит ли странам ждать провокаций со стороны Прибалтики. Кроме этого, будет поднят вопрос миграционного кризиса на территории республики и ЕС.

В эфире принимает участие президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Совместные военные маневры России и Белоруссии "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Это вызвало волну возмущения латвийских политиков, которые в очередной раз заговорили о "вторжении РФ".

Эфир стартовал 10 августа в 12:00 по московскому времени.