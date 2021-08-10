Экс-главу Северной Осетии Сергея Такоева задержали по подозрению в растрате

Бывшего главу Северной Осетии Сергея Такоева задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Республики.

В рамках расследования также были задержаны экс-министр туризма Алан Диамбеков и генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По месту жительства фигурантов проводятся обыски. По информации местных СМИ, дело может быть связано с работой технопарка, который был создан во время работы Диамбекова в качестве министра туризма.