США ждет неминуемое поражение в случае эскалации военного конфликта из-за некомпетентности и политизированности Пентагона, считают американские СМИ.

Обозреватель издания The National Interest Джон Россомандо в своем материале пишет, что в потенциальной войне Вооруженные силы США ждет такой же разгром, который потерпела Франция в результате вторжения нацистской Германии в 1940 году. Эксперт уверен, что виной такого положения является предельная забюрократизированность американских военных. Пентагон стал "близорукой" и политизированной организацией, что негативно сказывается на состоянии армии.

"Американские генералы и адмиралы по-прежнему придерживаются тактики и стратегии XX века. Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны", — заявил Россомандо.

Он также указал на то, что Китай активно наращивает военную мощь и уже не проявляет страха перед США и их союзниками. Аналитик NI отмечает, что Вашингтон ведет себя так же, как Третья Французская республика в 1930-х годах, и если Белый дом не изменит свою политику, последствия могут быть катастрофическими.