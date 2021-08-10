В США пообещали защищать Эстонию на фоне конфликта Запада с Белоруссией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Каей Каллас сообщил, что Вашингтон остается на страже безопасности прибалтийской страны, а также других членов Североатлантического альянса.

Такое заявление было сделано на фоне нарастающего между Западом и белорусским лидером Александром Лукашенко конфликта, который разгорелся после резкого увеличения потока мигрантов на границе Белоруссии с Прибалтикой.

«Он [Салливан] также подчеркнул приверженность США тому, чтобы привлечь режим Лукашенко в Белоруссии к ответственности за его атаки на демократию и права человека, репрессии на международном уровне и коррупцию», – говорится в сообщении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Накануне Соединенные Штаты, Канада и Великобритания объявили о введении санкций в отношении Минска. Они заблокировали активы 23 официальных лиц Белоруссии, а также затронули 21 организацию, в том числе госучреждения, компании оборонного и энергетического секторов.

Ранее таким же образом в отношении Белоруссии поступил и Евросоюз, введя в отношении бывшей советской республики в общей сложности четыре пакета санкций.