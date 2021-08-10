Саакашвили возмутили «языковые» поборы чиновников на Украине

Глава Исполнительного комитета реформ на Украине и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что языковой закон в стране стал новой «кормушкой» для чиновников.

Политик опубликовал в Facebook пост, в котором обвинил во взяточничестве украинскую Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Саакашвили считает, что чиновники организовали новый источник личного обогащения под предлогом проверки знаний украинского языка у соискателей на госслужбу.

«Монетизировать патриотизм сначала придумали псевдоактивисты, потом — всякого рода чиновники и политики, но я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря — дошло», — возмутился экс-президент Грузии.

Он объяснил, что порядок проверки знаний языка у соискателей строится просто: сначала нужно написать тест, затем — сочинение и, наконец, пройти интервью. На сегодняшний день очередь из тех, кто хочет получить сертификат о знании украинского языка, дошла до 100 тысяч человек. А в комиссию входят всего 27 экспертов.

«Давайте посчитаем, сколько десятилетий понадобиться членам комиссии, чтобы проинтервьюировать каждого соискателя», — предложил политик.

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В связи со сложившейся ситуацией прием новых госслужащих уже «полностью заблокирован». Но процесс получения сертификата можно ускорить, если у соискателя есть возможность заплатить.

«Цены скачут от 200 до 2000 долларов в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников. <…> Видимо, необходимость давать взятку при зачислении на госслужбу должна сразу давать четкое представление о том, куда и зачем они идут работать. Хороший патриотизм», — рассуждает Саакашвили.

Глава Исполнительного комитета реформ предложил два варианта разрешения коррупционной схемы. Во-первых, на Украине следует признать все дипломы и аттестаты о владении госязыком равными новому сертификату. А во-вторых, для людей без такого диплома нужно разработать прозрачную систему проверки знаний.

«Пока этого не сделано, это грубая и примитивная кормушка, которая к государственному языку не имеет вообще никакого отношения!» — заключил политик.

Языковой закон на Украине вступил в силу 16 июля 2021 года. Согласно принятому проекту, все граждане Украины, в том числе чиновники, обязаны знать государственный язык и во всех сферах общаться только на нем. Исключение сделали для личных разговоров.