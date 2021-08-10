Лионель Месси все еще может остаться в "Барселоне"

Аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил переговоры с каталонской "Барселоной" по новому контракту, сообщает испанское издание La Porteria.

По данным источника высшее руководство "Барселоны" делает все возможное, чтобы в конечном итоге удержать игрока от перехода во французский "Пари Сен-Жермен". Глава чемпионата Испании Хавьер Тебас отказался регистрировать сделку между Месси и сине-гранатовыми из-за долгов "блауграны", которые составляют почти 500 млн евро.

Сам игрок готов был пойти на сокращение заработной платы в два раза. Лионель мог подписать контракт на сумму в 25 млн евро за сезон до 1 июля 2026 года. Аргентинец, вполне вероятно, готов был пойти на уступки "Барселоне" и играть за 10-15 млн евро, однако в Ла Лиге нельзя сокращать заработную плату футболисту более, чем на 50%.

Лионель Месси родился 24 июня в аргентинском Росарио. Футболист в 13 лет переехал в Барселону и был зачислен в академию "Барселоны" Ла Масию. Месси дебютировал за основную команду в 2004 году в дерби против "Эспаньола". Сине-гранатовые одержали победу в той встрече со счетом 1:0, а сам игрок появился на поле "Камп Ноу" за восемь минут до окончания основного времени матча.