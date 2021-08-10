Дина Аверина заявила, что люди должны прекратить травить Линой Ашрам в соцсетях

Обладательница олимпийской серебряной медали по художественной гимнастике Дина Аверина высказалась о травле в соцсетях.

Гимнастка призвала россиян прекратить травлю в социальных сетях ее соперницы из Израиля Линой Ашрам. Более того, Аверина призналась, что некоторые агрессивно настроенные пользователи пишут даже ей. Спортсменка уточнила, что далеко не все оказывают ей поддержку на фоне международного скандала.

"Мне очень жалко Ашрам, она ничего плохого не сделала. Хватит ее травить в социальных сетях. Мы не виноваты, это все дело судей, которые выставляли оценки. Меня, как и ее, начали травить", — заявила Аверина в интервью "Чемпионату".

Судьи отдали Линой Ашрам первое место в соревнованиях в рамках Олимпиады в Токио. Это вызвало бурную реакцию как у представителей спорта, так и у пользователей Сети. Многие посчитали, что российскую спортсменку попросту засудили.