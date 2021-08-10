Калмыцкий нокаут. За что Бату Хасиков «избил» бывшего главу ДНР

Вечером 9 августа с калмыцких степей пришли тревожные вести: глава Республики Калмыкия и шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков якобы избил главу администрации города Элиста Дмитрия Трапезникова. Информация появилась в ряде анонимных Telegram-каналов, в том числе в официальном рупоре URA.ru.

Впрочем, почти сразу информацию с сайта уральских журналистов удалили — при переходе по ссылке на экране высвечивается «ошибка 404». О причинах, по которым бывший глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Трапезников повстречался с кулаками Хасикова, пресса умолчала.

Если верить анонимным источникам, это не первое проявление бойцовского нрава главы республики:

«Хасиков в последнее время ведет себя достаточно напряженно, местами и неадекватно. До инцидента с градоначальником он в присутствии других чиновников напал на министра здравоохранения республики [Юрия Кикенова], обещая показать ему приемы кикбоксинга».

Спустя несколько часов Дмитрий Трапезников опубликовал в Instagram полутораминутный ролик, в котором опроверг информацию о своем избиении. На кадрах глава администрации Элисты спокойно сидит в кресле и с улыбкой рассказывает о прошедшем отпуске, попутно рассуждая об «изощренности писателей-фантастов» в Telegram.

«Если зачастую некоторые "произведения" вызывают улыбку, то клевета и ее распространение, связанные с официальными лицами республики, не должны оставаться безнаказанными. Обращаю внимание правоохранительных органов на этот факт. Почему такое публикуют? Совершенно понятно, что наша команда под руководством Бату Сергеевича много сделала, и люди это видят. И конструктивно противостоять нам оппонентам не под силу», — развел руками Трапезников.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Бывший глава ДНР не пояснил, кого он подразумевает под «оппонентами», но для URA.ru у Трапезникова нашлась более четкая характеристика. Портал, который не раз демонстрировал свою осведомленность в вопросах региональной повестки, якобы избитый глава администрации республиканской столицы назвал «маргинальным СМИ» и призвал «думать над информацией».

Примечательно, что «маргиналы» из другого авторитетного Telegram-канала «Незыгарь», который имеет репутацию поставщика инсайдов прямиком из кулуаров Кремля, писали об избиении Дмитрия Трапезникова еще утром 9 августа. По данным источников, «срыв» Бату Хасикова объясняется активной фазой предвыборной кампании перед единым днем голосования.

«Активно муссируются слухи о том, что Хасиков нашел применение своим кикбоксерским талантам в управлении республикой. В Калмыкии широко обсуждается информация, что Хасиков нанес побои главе Элисте Трапезникову. Эксперты ранее неоднократно прогнозировали, что активная фаза электоральной кампании приведет Хасикова к управленческому кризису и срывам, которые сейчас стали очевидны», — пишет «Незыгарь».

Не совсем ясно, почему очертания боксерской груши Хасиков разглядел именно в Трапезникове (если «избиение» действительно имело место), ведь не так давно их фамилии писали рядом в самом что ни на есть дружественном ключе. Дело в том, что кандидатуру бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты утвердил именно Хасиков с подачи своего «давнего друга» Владислава Суркова — бывшего помощника президента РФ Владимира Путина.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Тогда появление Трапезникова в Элисте вызвало многотысячные протесты, которые город не видел почти 15 лет. «Народ тебя не хочет», — скандировали местные жители, вышедшие на центральную площадь Победы в октябре 2019 года.

Политолог Илья Гращенков не увидел на лице Дмитрия Трапезникова в Instagram-ролике следов «избиения», поэтому к инсайдам источников «Незыгаря» отнесся со скепсисом. Эксперт напомнил, что подобные «СМИ» не имеют корреспондентской сети, а значит не могут объективно оценивать произошедшие события.

С другой стороны, на образ кикбоксера Бату Хасикова «отлично ложится» история с избиением мэра Элисты, сыронизировал Гращенков.

«Я сомневаюсь, что этот инцидент мог произойти в действительности. Что значит "избил"? Может быть толкнул или еще что-то, а у нас очень любят иногда утрировать и приукрашивать. В конце концов, есть сам Трапезников, который сказал, что его никто не бил. Мне кажется, что в этой ситуации логично верить самому "получателю". Если бы он сидел с синяками, был бы другой разговор. Но я вполне допускаю, что дыма без огня не бывает, и у Хасикова с Трапезниковым действительно может быть конфликт. Telegram-каналы любят подхватывать такие истории и распространять их через сарафанное радио», — предположил политолог.

Тем временем дела в вотчине Бату Хасикова обстоят не самым лучшим образом, добавил Гращенков. Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) не торопится исключать главу республики из списка самых слабых управленцев (компанию ему составляют глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин).

facebook.com / Бату Хасиков

Калмыкия уверенно держится в числе регионов с самыми низкими доходами граждан, и слабых управленческих качеств Хасикова не хватает для решения насущных проблем, подвел итог Илья Гращенков. Глава Калмыкии пытается выстраивать диалог с местными элитами, но успехов на этом направлении пока не видно, отмечал ранее президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.