В медиацентре "Патриот" обсудят влияние возобновления авиасообщения с Египтом на туризм

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом станет темой пресс-конференции, которая состоится 10 августа в 13:00 в медиацентре "Патриот".

В качестве гостя на мероприятие приглашена член Правления Ассоциации "Альянс туристических агентств" Ирина Семенова. В ходе пресс-конференции планируется обсудить влияние возобновленного авиасообщения с Египтом на туристический рынок России.

Кроме того, эксперт расскажет, насколько востребованы египетские курорты среди россиян. Еще одной темой для обсуждения станет стоимость отдыха на Красном море, а также готовность египетских отелей принимать российских туристов. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на странице пресс-центра Медиагруппы "Патриот" в соцсети "ВКонтакте".