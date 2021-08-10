«Тут круто». Россиянин рассказал о недельном отдыхе в кемпинге в Крыму без удобств

Российский турист Александр Лисюткин рассказал о том, как провел отпуск в кемпинге в Крыму без удобств. За недельное проживание он заплатил 14 тысяч рублей и описал отпуск фразой «на любителя». Его отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина остановился в кемпинге недалеко от села Оленевка, расположенном в западной части полуострова. По словам путешественника, в первые минуты он был слегка разочарован: гостевые домики больше походили на временное жилье для фестивалей, нежели на полноценный объект для размещения туристов.

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Лисюткин добавил, что на территории лагеря находились общий туалет и душ с соленой водой.

«С этим проблем нет, мы знали, куда едем», — пояснил он.

Что касается услуг, то бесплатно туристам предлагают лишь простыни и пододеяльник, остальное же оплачивается отдельно. К примеру, аренда мультиварки обошлась россиянину в 1,5 тысячи рублей за неделю. Поэтому Лисюкин посоветовал брать с собой в такие поездки чайник, полотенца и консервы.

«Если относиться к такому типу отдыха как к походу и приключению, то да, тут круто. Но рассчитывать на инфраструктуру не стоит», — подытожил турист.

Ранее жители Крыма рассказали о главном отличии между российскими и украинскими туристами, приезжающими отдохнуть на полуостров. По их словам, путешественников из Украины выдает акцент, с которым они говорят на русском языке.