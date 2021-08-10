Осин выразил надежду, что Буланова добьется справедливости на выборах в Петербурге

Российский певец и композитор Ян Осин надеется, что певица Татьяна Буланова добьется справедливости и примет участие в сентябрьских выборах в Санкт-Петербурге.

Певица является кандидатом на выборах в ЗакС Петербурга от партии "Родина". Однако городские чиновники ставят палки в колеса и блокируют инициативы партии, включая предложение о доплатах пенсионерам. Буланова обратилась к глава ЦИК РФ Элле Памфиловой и обратила внимание на негласный запрет на размещение агитматериалов партии. Певица опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram. Памфилова отреагировала на просьбу. Глава ЦИК РФ отметила, что избирательной комиссии Петербурга уже выражали недоверие.

"Однако шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там", — подчеркнула Памфилова.

Осина порадовало, что глава ЦИК РФ отреагировала на просьбу Булановой. Теперь необходимо, чтобы ответ Памфиловой повлек реальные действия, отметил в беседе с ФБА "Экономика сегодня" певец.

"Я надеюсь, что Татьяна сможет добиться справедливости, потому что если это очевидная ситуация и все все понимают, то все упрется в то, когда сменят людей, принявших неверное решение", — добавил Осин.

Он считает, что в ЗакСе Петербурга нужно провести кадровые перестановки. Осин добавил, что, согласно российскому законодательству, все кандидаты должны иметь равные права при участии в выборах.