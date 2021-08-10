Китай решил отозвать своего посла из Литвы

Китай принял решение отозвать своего посла из Литвы на фоне разрешения властей открыть представительство Тайваня в республике. Об этом сообщил МИД КНР.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У ранее подтвердил, что остров намерен открыть представительство в Литве. Оно будет находиться в Вильнюсе. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте в ответ заявила об открытии торгового представительства в Тайване осенью.

МИД Китая отметил, что литовское правительство нарушило принцип коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами. Решение об открытии представительства Тайваня нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР, говорится в заявлении ведомства.