Следователи возбудили новое уголовное дело против двух соратников Навального

Новое уголовное дело возбуждено в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова по итогам процессуальной проверки Главным следственным управлением СК России.

Речь идет о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ "Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации". Жданов является бывшим главой ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), а Волков — экс-глава штабов Навального2 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

После вступления соответствующего закона в силу в Сети появился видеоролик с участием Жданова и Волкова. Несмотря на признание организаций экстремистскими, они сообщили о продолжении сбора средств для финансирования команды блогера Алексея Навального.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

2 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны