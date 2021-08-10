Военный эксперт Коротченко высмеял «военную мощь» Украины

Директор Центра анализа мировой торговли оружием, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко с иронией отреагировал на заявление украинского политолога Вадима Карасева, который в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о «большой военной мощи» бывшей советской республики, из-за которой страну не хотят принимать в НАТО и Евросоюз.

По его словам, на Западе якобы боятся, что Украина своим присутствием усилит страны Восточной Европы, и те начнут доминировать над такими государствами, как Франция и Германия. Российский эксперт в свою очередь назвал эту теорию смесью «глупости и спеси».

«Разумеется, никто не рассматривает Украину в качестве серьезной военной силы на Западе, поскольку армия постсоветского образца, вооружение на уровне конца 80-х — начала 90-х годов, нет никакой оперативной совместимости со странами Альянса», – напомнил Коротченко.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Кроме того, вступление Украины в НАТО несет серьезные риски для самого Альянса, поскольку руководство страны в лице Владимира Зеленского склонно к авантюрам. Это, по мнению собеседника «ПС», чревато тем, что Киев однажды спровоцирует Москву на «широкомасштабный кризис» и втянет в это военно-политический блок.

«Я думаю, что в Альянсе отдают себе в этом отчет, и, собственно, поэтому кроме каких-то слов, достаточно ограниченной военной помощи, НАТО не готовы дать и принять в свои объятия Украину. Хотя США потенциально рассматривают украинскую территорию, как плацдарм для антироссийских действий, но, очевидно, что это не перспектива ближайших нескольких лет, потому что Украина не готова к вступлению в Альянс, она не может соответствовать критериям Альянса», – считает эксперт.

Коротченко напомнил, что любые заявления Украины, связанные со вступлением в НАТО или Евросоюз, носят популистский характер и предназначены для «потребления» исключительно внутри страны.