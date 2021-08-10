Политолог Солонников счел крайне важным расширение поликлиники в Петербурге

Поликлиника как социальный объект находится в зоне ответственности города, заявил политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт прокомментировал решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова расширить пожарное депо в Калининском районе, вестибюль станции метро "Фрунзенская" и поликлинику в Невском районе. Солонников счел крайне важным увеличение площади медицинского учреждения. Своими мыслями он поделился с "Невскими Новостями".

"И опять же — это растущий район, большое количество новоселов, большое количество людей, туда приехавших и получающих квартиры. Там расширение поликлиники крайне важно", — пояснил политолог.

Ранее кандидат физико-математических наук Тимур Лепихин одобрил инициативу Беглова о создании кванториумов в школах, передает сайт 360.tv. Подобные кружки помогут привить ученикам любовь к робототехнике, подчеркнул он.