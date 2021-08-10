После ЧП в больнице Владикавказа восстановили бесперебойное обеспечение кислородом

Минздрав отчитался о восстановлении бесперебойного обеспечения в больнице Владикавказа после перебоев в работе снабжения пациентов кислородом.

Прорыв трубы подачи кислорода стал причиной гибели девяти человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По сообщению о происшествии в Клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказал представитель следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания Эдуард Гусов.

Причины поломки оборудования выясняются. Известно, что медперсонал оперативно отреагировал на перебои, подключив пациентов к резервным баллонам.