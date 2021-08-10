Сценарист и продюсер Кен поднял вопрос необходимости "Ленинградской надбавки"

Сценарист Генрих Кен объяснил свое восхищение певицей Татьяной Булановой и привел доказательства необходимости ее общественно-политической инициативы.

Татьяна Буланова, выдвигающаяся на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга от партии "Родина", предложила собственный проект материальной помощи петербургским пенсионерам. Инициатива носит название "Ленинградская надбавка". Свое отношение к идее высказал продюсер и сценарист Генрих Кен.

Он отметил, что каждый разумный человек понимает важность денежных надбавок для пенсионеров. Такие выплаты помогут пенсионерам облегчить покупку тех же продуктов и лекарств.

"Конечно же, я отношусь положительно. Мы, работающие люди, живем в несколько иной плоскости. Когда-то мы тоже станем пенсионерами, для нас такие надбавки тоже будут важны", — слова Кена приводит Федеральное агентство новостей.

Помимо этого, он высказал свое отношение к личности артистки. Кен считает Буланову уникальной личностью, человеком "всероссийского масштаба".

Ранее Татьяна Буланова заявила, что партии на выборах имеют неравные условия, такой вывод она сделала из ситуации, когда к агитации не допустили плакаты выдвигающей ее "Родины". После обращения в ЦИК ей ответила глава комиссии Элла Памфилова, пообещав решить вопрос.