Президент России инициировал учреждение ордена и медали для деятелей культуры

Президент России Владимир Путин учредил две новые государственные награды.

Медаль и орден за заслуги в области культуры и искусства учредил своим указом российский лидер Владимир Путин. Соответствующая информация накануне была опубликована на официальном портале правовой информации. Указ президента РФ вступил в силу со дня его подписания.

Документом, который подписал Путин, утверждены статус, описание и изображение ордена "За заслуги в культуре и искусстве". На официальном портале правовой информации приводится положение о медали, а также описание и рисунок награды.