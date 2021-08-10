Австралийские вирусологи: «Спутник V» может стать панацеей, но мешает политика

Из-за политики российская вакцина против коронавируса «Спутник V» не получает должного применения несмотря на то, что именно этот препарат является одним из самых эффективных в мире. Об этом в интервью изданию The Sydney Morning Herald заявили австралийские эксперты в области эпидемиологии и вирусологии.

«Это отличная вакцина, эффективность которой превышает 92% в плане предотвращения [заболевания] COVID-19, что ставит ее в один ряд с западными препаратами, разработанными с использованием новой технологии мРНК», — полагает профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул.

Эпидемиолог выразил удивление по поводу того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не спешит регистрировать «Спутник V», хотя при этом уже одобрила китайский препарат Sinovac — «менее эффективный и имеющий проблемы с прозрачностью данных».

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Быстрое создание российской вакцины не должно вызывать никаких сомнений по поводу ее действенности, ведь ученые ранее имели довольно прочную базу — вакцины против MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (атипичная пневмония), констатировал Майкл Тул.

«Ни одна из 60 с лишним стран, использующих [российскую] вакцину, не сообщила о [возникающих после прививки] проблемах со свертываемостью крови ни во время клинических испытаний, ни в ходе применения препарата в Аргентине, Италии и Сан-Марино, а почти все население этой республики было вакцинировано "Спутником"», — рассуждает эксперт.

Консультирующий ВОЗ вирусолог Гэри Громанн подчеркнул, что «Спутник V» создан по той же технологии, что и вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и американской корпорации Johnson & Johnson.

«И с учетом того, что при применении последних мы регистрируем редкие случаи тромбоза, можно предположить аналогичное развитие ситуации и со "Спутником". Если их нет <...>, вакцина великолепна», — отметил специалист.

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Впрочем, широкому распространению российского препарата мешает политика, убеждена эпидемиолог Кэтрин Беннетт. Однако это несправедливо, поскольку такие препараты могут оказаться панацеей против коронавируса.

«Это проявление неравенства. Мы должны знать обо всех вакцинах и понимать, как они действуют, чтобы не оказаться в закрытом магазине [с ограниченным ассортиментом]», — указала она.

Ранее Аргентина получила новую партию второго компонента российского «Спутника V» — всего 400 тыс. доз, сообщили в пресс-службе правительства. Местные власти рассчитывают, что это позволит «продвинуться с графиком вакцинации» тем, кто уже привит первым компонентом. Сейчас в стране число заразившихся COVID-19 превысило 5 млн человек, умерли свыше 107,9 тысячи.