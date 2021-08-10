Сатановский усомнился в «братских намерениях» Лукашенко после слов о Крыме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что за ним «не заржавеет» признание Крымского полуострова в составе РФ, но только после того, как «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию.

Известный политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский в личном Telegram-канале выразил мнение, что такая позиция белорусского лидера «исключительно точно» демонстрирует суть союзнических отношений между двумя государствами.

«Союзники мы? Ну, наверное. То есть деньги и нефть с нас. Поддержка, если сильно припечет военная, с нас. Рынок для белорусских товаров тоже с нас. <…> Но как чего-нибудь нужно с Минска, вроде реальной поддержки России в ее проблемах или ладно, не надо нам ни с какими проблемами помогать, а просто так, поддержать по-братски, хотя бы с Крымом, так хрен по всей морде», — рассуждает политолог.

Анализируя высказывание Лукашенко Сатановский предположил, что, возможно, он затаил сильную обиду на президента России Владимира Путина, от которой «до сих пор отойти не может». Политолог намекнул, что в свое время ходили слухи о желании президента Белоруссии править и на российской территории.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«К примеру, была такая идея, что раз уж у нас есть Союзное государство, так именно он (Лукашенко — Прим. ред.) им после Бориса Николаевича и будет управлять. <…> А так — Путин в России президентом после Ельцина стал. После Путина Медведев. Потом опять Путин. А Батька?!» — эмоционально отреагировал Сатановский.

Впрочем, считает политолог, президент Белоруссии «человек непосредственный и простодушный» и поэтому говорит прямо, что думает, в том числе и по поводу принадлежности Крымского полуострова. Сатановский подытожил, что в России высказывание Лукашенко быстро забудется, но определенный «осадочек останется».

Ранее слова Александра Лукашенко о Крыме удивили депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Она отметила, что посыл президента Белоруссии для нее остался «не совсем понятным». Более того, прежде, чем озвучивать подобные идеи, президенту Белоруссии стоило бы лично посетить полуостров, отметила политик.