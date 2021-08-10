Заявление Лукашенко о признании Крыма частью России озадачило Поклонскую

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме.

Заявление белорусского лидера о признании полуострова частью России озадачило парламентария. Она назвала "не совсем понятным" посыл речи главы государства. Поклонская выступила в эфире "Говорит Москва".

"Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию", — подчеркнула депутат.

Ранее Лукашенко согласился принять факт воссоединения полуострова, когда "последний олигарх в России" станет поставлять в регион продукты. В таком случае президент готов переступить через подписанную Будапештскую декларацию. Ведущий Владимир Соловьев назвал речь главы государства странной, передает сайт 360.tv.