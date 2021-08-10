«Фокус сместился». Аналитик заявил о полном переключении украинской разведки на Россию

Военная разведка Украины кардинально поменяла вектор своей деятельности. Если раньше главное управление разведки Минобороны активно работало по Польше и Румынии, то после 2014 года полностью переключилось на Россию. Об этом заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, передает РИА «Новости».

В начале 2000-х годов оборонное ведомство прогнозировало вооруженный конфликт с Румынией, а потому все военное строительство проводилось с учетом этого фактора. Однако теперь помимо Москвы украинские разведчики также сконцентрировались на Белоруссии и непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках.

«И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — поделился Пухов.

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Эксперт добавил, что главное управление разведки пользуется в Киеве большим авторитетом по сравнению с остальными спецслужбами. Руководство страны полагает, что туда проникло меньше российских спецслужб, «чем в ряды политических разведчиков СБУ», объяснил Пухов.

Изменения в разведывательной деятельности Украины были зафиксированы в ряде документов, принятых в 2015-2016-х годах: Стратегии военной безопасности, Военной доктрине, Концепции развития сферы обороны и безопасности, а также Стратегическом оборонном бюллетене.

К примеру, в Стратегии национальной безопасности «агрессия» России и ее «разведывательно-подрывная деятельность» указываются в числе главных внешних угроз, подытожил Пухов.