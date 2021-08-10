Единую "карту спасения" для автомобилей могут внедрить в России

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России заявили о планах разработать "карты спасения".

Речь идет о национальном стандарте для всех автомобилей, который впервые обсуждается в РФ. Инициатива позволит эффективнее спасать людей в ДТП и других ЧП на дорогах страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ВНИИ ГОЧС.

""Карта спасения" будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", — уточнили сотрудники института.

Наличие данного документа в каждой машине позволит спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными автомобилями. Службы смогут получать необходимую информацию для оказания оперативной и безопасной помощи гражданам.