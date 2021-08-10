Депутата камчатского ЗакСа задержали по делу об убийстве

Правоохранители задержали депутата Законодательного собрания Камчатки Игоря Редькина в рамках расследования дела об убийстве.

Он направил письмо с признанием в Следственный комитет. По словам Редькина, ему сообщили о медведе, гуляющем по свалке, после чего он взял ружье и пошел прогонять хищника.

Депутат выстрелил и подумал, что спугнул зверя. Спустя некоторое время в этом месте нашли труп молодого мужчины с огнестрельным ранением. Редькин сообщил о случившемся сотрудникам полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.