Случай заболевания лихорадкой Марбург зафиксировали на юге Гвинеи

Случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург зафиксировали медики на юге Гвинеи. Пациент скончался от инфекции.

Лихорадку Марбург также называют "болезнью зеленых мартышек". Возбудитель входит в тот же класс, что и вирус, который приводит к заражению лихорадкой Эбола. У скончавшегося пациента взяли кровь. Анализ провели специалисты одной из национальных лабораторий Гвинеи, передает сайт 360tv.ru.

Результаты показали, что причиной смерти стала именно лихорадка Марбург. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает со службами в Гвинее, чтобы найти быстрое ответное решение. Об этом рассказал представитель организации в Африке Матшидисо Моэти.