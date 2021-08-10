Детский омбудсмен Кузнецова предложила изменить логотип «Единой России»

Медведю с логотипа партии «Единая Россия» давно пора обзавестись семейством, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен предложила переработать эмблему единоросов и добавить на нее медведицу и медвежат.

«Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко — семьи не хватает. Мама, дети, медвежата — как-то это должно быть визуализировано. <…> Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим», — сообщила Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка сделала это заявление на площадке «Забота, дети» во время открытия федерального штаба общественной поддержки «Единой России». В семье Анны Кузнецовы семь детей — две девочки и пять мальчиков.