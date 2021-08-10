Россия, Таджикистан и Узбекистан завершили совместные учения на на границе с Афганистаном

Военнослужащие Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана завершили совместные трехсторонние маневры на границе с Афганистаном, заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Совместные учения проходили на полигоне Харб-Майдон в 20 км от афганской границы. По словам командующего войсками Центрального военного округа, страны-участницы впервые продемонстрировали применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов. Военный подчеркнул, что в ходе маневров был применен опыт, полученный ВС РФ в Сирии.

Лапин отметил, что учения были проведены на фоне обострения ситуации в Афганистане, что может создать угрозу проникновения террористических групп в приграничные страны Центральной Азии. Кроме того, генерал отметил, что маневры способствуют укреплению боевого содружества и безопасности страны от возможной агрессии извне.