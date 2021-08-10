Актер Песков выступил за введение "Ленинградской надбавки" для пенсионеров

Российская певица Татьяна Буланова в качестве кандидата в Заксобрание Санкт-Петербурга от партии "Родина" предложила ввести "Ленинградскую надбавку" для пенсионеров города.

Законопроект подразумевает дополнительные выплаты для пожилых жителей Северной столицы. Однако инициативу Булановой не поддержали местные чиновники. По ее словам, они начали "вставлять палки в колеса" и препятствовать распространению агитации партии. Артистка не сдалась и отправила официальное обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Она попросила создать равные условия для всех участников региональных выборов.

Пенсионная инициатива певицы получила одобрение многих представителей российской эстрады и кино. Особое внимание ситуации уделил актер Александр Песков, передает Федеральное агентство новостей.

"Я вообще за то, чтобы всем пенсионерам очень много платили по всей стране. Они трудились для того, чтобы не страшно было выходить на пенсию в нищету. Человек трудился-трудился всю жизнь, а потом грядет пенсия нищенская, и что ему делать? Бояться ее? Это всем известно. Этот почин никогда никто "на верхушке" не одобрит", — пояснил артист.

Песков добавил, что в России многие госслужащие не пытаются идти навстречу населению. Он отметил, что государство могло бы добиться "прекрасного во всех областях человеческой жизни" при достижении договоренностей двух сторон.