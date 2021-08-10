"Патриотов – большинство": Клинцевич оценил заявление Шойгу о пропаганде против России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением о центрах пропаганды, которые создали аналитики НАТО. Политический деятель Франц Клинцевич поделился своим мнением об этом.

Центры стратегической пропаганды НАТО находятся в Польше и странах Прибалтики. Их задачами являются мониторинг обстановки внутри России, вербовка граждан, готовых подрывать государственные устои. Еще одна цель – планирование информационных операций для дестабилизации обстановки в России, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению Клинцевича, постсоветское пространство, Прибалтика и страны Восточной Европы продолжат готовить специалистов по информационным атакам. Но благодаря большому числу патриотов раскрывается клевета против России.

"Страну будут разлагать через национальную политику, дезинформацию. У нас в России неплохо с журналистами, которые хорошие расследования проводят. Патриотов – большинство. Когда будет очевидна клевета – все будет раскрыто", — подчеркнул Клинцевич.

Особенности характера Шойгу, по словам политика, указывают на достоверность информации в его заявлении. Министр приводит американскую стратегию, которой пользуются Прибалтика и страны Восточной Европы. По мнению Клинцевича, за счет большого числа русскоязычных граждан этот метод будет использоваться и дальше.