Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали после отравления детей

Правоохранители задержали директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер по делу об отравлении школьников.

Вместе с ней в рамках расследования были задержаны повар и официант. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

После госпитализации несовершеннолетних пассажиров поезда Мурманск — Адлер с симптомами, характерными для кишечной инфекции, было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося выясняются.