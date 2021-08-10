Генерал Москаль заявил, что Зеленский боится Путина

Президент Украины Владимир Зеленский боится российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.

Глава Украины не решится на встречу с российским лидером из-за страха перед ним. По мнению генерала, Зеленский не поедет в Москву и найдет для этого много причин.

"Ну, трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", — отметил Москаль в эфире украинского телеканала.

Генерал добавил, что Зеленский вряд ли согласится встретиться с президентом России и в другом месте.