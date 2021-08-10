Политолог Карасев объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Европейские страны не хотят членства Украины в НАТО и ЕС, потому что боятся ее военной мощи, заявил украинский политолог Вадим Карасев.

Он считает, что Франция и Германия не готовы делать Украину частью ЕС, потому что это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной. По его словам, Украина обладает большой военной мощью, которой не могут похвастаться балтийские и балканские страны.

"Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — считает политолог.

Карасев уверен, что именно поэтому Берлин и Париж боятся принимать Киев в Евросоюз. Они переживают из-за того, что проатлантический фланг Европы станет антинемецким.