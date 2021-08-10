"Очень пессимистично": Охлобыстин описал встречу выпускников

Актер Иван Охлобыстин стал гостем проекта Федерального агентства новостей "Откровенно". Артист спустя долгие годы встретился с одноклассниками и назвал мероприятие пессимистичным.

Иван Охлобыстин дал честное интервью не только о своей работе, но и личной жизни, школьных временах. Он вспомнил и о большой ошибке, которую совершил. Актер сходил на встречу одноклассников.

"Никому не советую ходить на встречу одноклассников – это очень пессимистично. А мы пошли: собрались компанией... Побывали на мероприятии, посмотрели, подивились, поужасались, как все состарились и решили больше не ходить", — заявил Охлобыстин.

Актер не захотел бы встречаться и с собой прошлым, чтобы посоветовать, как жить дальше. Все, что пережил Охлобыстин и все достигнутые результаты его устраивают. Реальность артист менять не хочет. Полную версию интервью можно увидеть на сайте ФАН.