Лахонин ответил на бездействие Японии по протестам у российского посольства

Замглавы Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин прокомментировал ситуацию с протестами ультраправых активистов у российского посольства в Японии.

Акции прошли в связи с годовщиной вступления СССР в войну против Японии. Активисты требовали вернуть принадлежащие России Курильские острова. Об этом передает портал URA.RU.

Лахонин считает, что данные протесты были проигнорированы намеренно, так как японская сторона все еще считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими "северными территориями", категорически отказываясь признавать российский суверенитет над ними.

"Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Замглавы МИД России Лахонин отмечает, что СССР вступил в войну против Японии в соответствии с международными обязательствами. Именно данный шаг окончательно закрепил победу СССР и союзных государств во Второй мировой войне.