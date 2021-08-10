Казанцы стали самыми заядлыми слушателями аудиокниг

Жители Казани тратят больше всех денег на книги в аудиоформате. За ними идут волгоградцы и краснодарцы, передает данные опроса компания "ЛитРес".

Ко всемирному дню книголюбов было проведено исследование. Аналитика определили список городов, в которых жители предпочитают аудиоформат бумажному.

"Что касается городов, жители которых тратят больше всего денег на аудиокниги, то на первом месте по средней цене заказа (более 254 рублей) — Казань, следом идут Волгоград и Краснодар. Замыкают пятерку лидеров Новосибирск и Екатеринбург. В топ-10 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Владивосток", — сообщают авторы исследования.

Более всего людей интересует популярная книга Джона Кехо — "Подсознание может все!". Причем предпочтения книголюбов сходятся несмотря на географическую разрозненность. Одинаково покупают "Просто Маса" Бориса Акунина, "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина и "Тревожные люди" Фредрика Бакмана. Среди неизменной классики лидирует "Идиот" Достоевского.