Началась активная часть маневров России на границе с Афганистаном

Россия приступила к активной части совместных учений с военными Узбекистана и Таджикистана. Местом действия маневров стал полигон Харб-Майдон, находящийся возле Афганистана.

Основным учебно-боевым заданием фазы является уничтожение укрепленного района, который находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований. В маневрах примут участие 2,5 тысяч российских, таджикистанских и узбекистанских военнослужащих.

Выполнением задачи займутся подразделения авиации, бронетехники и моторизированной пехоты. Об этом сообщили представители пресс-службы Центрального военного округа.